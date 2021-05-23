Сенсация на ЧМ по хоккею 2021: белорусы впервые в истории обыграли шведов

Белорусы впервые в истории обыграли шведов на чемпионате мира по хоккею. Фото: ВКонтакте / /hockey_bel

Сенсационную победу одержала сборная Беларуси по хоккею на чемпионате мира, который проходит в Латвии, над командой Швеции. Это был поединок групповой стадии, он завершился со счетом1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу белорусов.

Это первая в истории ЧМ победа сборной Беларуси над Швецией, сообщается на сайте федерации хоккея.

Старт матча у команды Беларуси выдался неудачным, было удаление, она осталась в меньшинстве. Правда, шведы не воспользовались преимуществом, несмотря на то, что шансы появлялись. Подопечные Михаила Захарова смогли отодвинуть игру от своих ворот, а самый опасный момент в первой 20-минутке был у форварда – Михаила Стефановича, который не сумел переправить шайбу в пустой угол ворот.

Однако главным событием стартового периода стал другой эпизод. Евгений Лисовец неудачно упал, когда пытался остановить шведского форварда, и получил тяжелую травму. В итоге он не только не смог продолжить игру, но даже самостоятельно покинуть площадку.

Во втором периоде белорусы продолжали создавать опасные моменты у ворот соперника, шведы были в меньшинстве, но смогли выстоять.

Игра перевернулась в первой смене третьей 20-минутки. Звено из экстралиги разыграло комбинацию, которую завершил выстрелом в цель Герман Нестеров. Это была очень важная первая шайба на чемпионатах мира для форварда «Гомеля». После матча он признался, что подарит эту шайбу своему сыну.

В оставшееся время белорусы играли в основном d обороне, изредка устраивая контратаки. Так они смогли продержаться до финиша поединка.

Уже в понедельник их ждет следующий матч на турнире. Соперник – сборная Чехии, начало встречи – в 20:15.

Добавим, что ранее Беларусь выигрывала у Швеции в официальных матчах по хоккею только один раз. Это было на Олимпиаде 2002 в Солт-Лейк-Сити, где наша сборная сенсационно переиграла шведов в четвертьфинале благодаря фантастическому голу Владимира Копатя, который вошел в историю белорусского спорта.