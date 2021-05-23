Ученые рассказали, когда антитела от коронавируса ослабевают к новым штаммам

Антитела у людей, которые заболели COVID-19, ослабевают и не защищают от новых мутировавших штаммов уже спустя 6-12 месяцев после формирования. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Антитела у людей, которые заболели COVID-19, ослабевают и не защищают от новых мутировавших штаммов уже спустя 6-12 месяцев после формирования. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Исследование проводила группа японских ученых из Университета Иокогамы. В нем участвовали 250 человек в возрасте от 21 года до 78 лет. Добровольцы заболели COVID-19 в период с февраля по апрель 2020 года. У 97% пациентов с легкой формой осталось достаточное количество антител спустя шесть месяцев после заражения, а у 96% – даже через год. У тех, кто перенес инфекцию в тяжелой форме, этот показатель достигал 100%.

Однако, в ходе исследования выяснилось, что такая защита уже неэффективна к новым мутировавшим штаммам. По словам ученых, что у 69% бессимптомных больных или тех, кто переболел в легкой форме, уже через полгода после заражения не будет антител к южноафриканскому штамму, у 75% – к индийскому. Еще хуже ситуация с бразильской и британской мутациями вируса. Устойчивыми к ним остаются всего 19 и 15% переболевших спустя 6 месяцев соответственно.

У пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой или средней форме, антитела к штаммам сохраняются почти на одном уровне с изначальным вирусом. Японские исследователи полагают, что полученные результаты говорят о том, что нужно проводить вакцинацию в условиях распространения новых мутаций. Особенно, как считают авторы работы, на это стоит обратить внимание молодым людям, ведь обычно именно у них нет симптомов во время болезни.

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