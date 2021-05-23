Умер старейший художник Беларуси Александр Соловьев

Больше 30 лет жизни Александр Соловьев посвятил театру, оформил около 130 спектаклей. Фото: vitvesti.by

Об этом 23 мая сообщил в своем Facebook Андрей Духовников, художник, директор витебского Центра современного искусства.

- Черный день. Умер Сан Саныч. Умер Соловьев, - написал Андрей Духовников.

Александру Александровичу Соловьеву было 94 года. Больше 30 лет художник работал в государственном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа в Витебске. Он оформил больше 130 спектаклей, пишет Витебский городской портал.

В 1982 году Александру Александровичу Соловьёву было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств БССР. А в 2017 он был награжден орденом Франциска Скорины за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие искусства и культуры Беларуси.