«Страшно было за того человека, который остался за бортом». Что говорят пассажиры самолета, который совершил вынужденную посадку в Минске

Пассажиры отмечают, что причины вынужденной посадки им не объясняли. Фото: скриншот видео Delfi.lt

Boeing 737-800 Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс в 20.48 воскресенья, 23 марта. Встречать самолет в Вильнюсе приехали десятки человек, журналисты разных СМИ. В аэропорт приехала и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Журналист литовского Delfi, который встречал пассажиров, отметил во время прямой трансляции, что многие отказывались от комментариев, люди выглядели уставшими и напуганными. Экипаж самолета комментариев давать не стал.

Один из пассажиров рассказал журналистам, как проходил досмотр.

- Это была очень старая традиция русского, советского сервиса. Нас раздели, сняли сапоги, проверили наощупь. Это было очень неприятно. Роман Протасевич был рядом, я видел через окно, как его проверяли. Его одного со всех выдернули

По словам мужчины, сила к Протасевичу при задержании не применялась. О том, когда возобновится полет, пассажиры не знали.

- У нас вообще не было никакой информации. Мы находились в зале, сидели там. Кто-то начал курить, кто-то – ходить. […] Страшно не было, страшно было за того человека, который остался за бортом. Я видел, как его всего трясло.

Другие пассажиры вспоминали, что пилот резко изменил маршрут. При высадке люди видели, что на улице стоят пожарные машины, приехало много людей. Но ясности не было, пассажиры не понимали, что случилось.

Еще один мужчина рассказывает о реакции Романа Протасевича на посадку самолета в Минске:

- Мы видели его (Романа Протасевича) уже в автобусе. Он снял маску и говорит: «Это все из-за меня, меня забирают».