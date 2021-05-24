Самолеты AirBaltic теперь облетают Беларусь?

По данным авиасервисов, минимум два самолета авикомпании AirBaltic облетают Беларусь стороной. Это рейс Рига-Одесса, он вылетел в ночь с 23 на 24 мая в 00:00. Если раньше маршрут проходил над Беларусью, то теперь Airbus огибает Беларусь – маршрут проходит над Польшей.

Было-стало: рейс Рига-Одесса 24 мая, и прошлый такой же рейс, совершенный 16 мая.

Аналогичная ситуация и с ночным рейсом Рига-Тбилиси, который вылетел 23 мая в 23:45. Раньше самолет пролетал над севером Беларуси. Но сегодняшний рейс проходит в обход Беларуси – через Россию.

Рейс Рига-Тбилиси 23-24 мая, и такой же рейс 20 мая.

Самолеты других авиакомпаний пока летают над Беларусью.

Напомним, инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair случился в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер.