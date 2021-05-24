Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 мая 2021 1:51

Самолеты AirBaltic теперь облетают Беларусь

Это случилось после скандала с посадкой в Минске самолета Ryanair
Геннадий МОЖЕЙКОГеннадий МОЖЕЙКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Самолеты AirBaltic теперь облетают Беларусь?

Самолеты AirBaltic теперь облетают Беларусь?

По данным авиасервисов, минимум два самолета авикомпании AirBaltic облетают Беларусь стороной. Это рейс Рига-Одесса, он вылетел в ночь с 23 на 24 мая в 00:00. Если раньше маршрут проходил над Беларусью, то теперь Airbus огибает Беларусь – маршрут проходит над Польшей.

Было-стало: рейс Рига-Одесса 24 мая, и прошлый такой же рейс, совершенный 16 мая.

Аналогичная ситуация и с ночным рейсом Рига-Тбилиси, который вылетел 23 мая в 23:45. Раньше самолет пролетал над севером Беларуси. Но сегодняшний рейс проходит в обход Беларуси – через Россию.

Рейс Рига-Тбилиси 23-24 мая, и такой же рейс 20 мая.

Самолеты других авиакомпаний пока летают над Беларусью.

Напомним, инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair случился в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер.