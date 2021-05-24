Ученые выяснили, какие дети рождаются у женщин, которые вакцинировались во время беременности

Ученые выяснили, как вакцинация беременной женщины влияет на будущего ребенка. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие беременные женщины отказываются от вакцинации, боясь, что ответная реакция организма на вакцину может навредить будущему ребенку. Этот вопрос тщательно изучила группа ученых компании Northwestern Medicine. О результатах исследования рассказывает портал Медицина и Наука.

В исследовании участвовали 200 беременных, из них 84 согласились вакцинироваться, 116 – отказались. Вакцинация проводилась препаратами Moderna и Pfizer. Исследователи заявили, что не нашли у плода никаких негативных последствий после того, как мать получила прививку. Они связали это с действием плаценты, которая останавливает возможные вредные воздействия и защищает от них малыша.

Кроме того, большинство новорожденных, матери который вакцинировались во время беременности, унаследовали антитела к COVID-19, утверждают исследователи.

Если ковид останется надолго, необходимо выработать иммунитет как для матери так и для ребенка, сделали вывод специалисты.

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