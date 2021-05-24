США отреагировали на инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Вашингтон решительно осуждает инцидент с внезапной посадкой самолета Ryanair в Минске. Фото: pixabay

Вашингтон решительно осуждает инцидент с внезапной посадкой самолета Ryanair в Минске и требует немедленно освободить белорусского журналиста Романа Протасевича, которого задержали после приземления лайнера. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Соединенные Штаты решительно осуждают вынужденное перенаправление рейса между двумя странами ЕС и последующее снятие (с борта - ред.) и арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Мы требуем его немедленного освобождения», – сказано в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

Также Блинкен призвал тщательно расследовать произошедшее, поскольку, по его словам, «этот шокирующий акт» «поставил под угрозу жизнь более 120 пассажиров, в том числе граждан США».

– Мы тесно координируем наши ответные меры с нашими партнерами, включая ЕС и чиновников Литвы и Греции. Учитывая признаки того, что вынужденная посадка произошла под ложными предлогами, мы поддерживаем скорейшее заседание Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) для рассмотрения этих событий, – сказал Блинкен.

Напомним, что 23 мая основатель Telegram-канала, признанного экстремистским, а также главный редактор еще одного Telegram-канала, который тоже признан экстремистским в Беларуси, Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки в Минске самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс, на борту которого он находился.

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