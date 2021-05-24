За выходные 22-23 мая в Беларуси нашли нескольких пропавших подростков

За минувшие выходные в Беларуси нашлись несколько пропавших подростков. Фото: ориентировка ПСО "Ангел".

За последние дни в Беларуси нашли нескольких пропавших подростков. Так, 21 мая ушла из дома 14-летняя минчанка Полина Леонюк. О том, что девочка найдена, поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщил вечером 23 мая со ссылкой на родственников девушки.

В Могилеве 23 мая сотрудники милиции нашли 13-летнего Мирона Лисовского из деревни Крички Минского района. Мальчика не было дома более суток, причем сообщалось, что его видели в Минске на станции метро Пушкинская.

12-летняя Софья Рабцевич из Минска ушла из дома около десяти вечера 22 мая. На следующий день девочка сама вернулась домой, сообщает ПСО «Ангел».

22 мая «Ангел» сообщил о том, что найдена пропавшая 17 мая 14-летняя Виолетта Ладутько из Пуховичского района. Сообщается, что девушку нашли сотрудники милиции в Минске.

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