Стало известно, что за девушку задержали вместе с Протасевичем в аэропорту Минска

Студентка ЕГУ София Сапега задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем в Минске

Девушка, которую задержали вместе с журналистом и блогером Романом Протасевичем в минском аэропорту, – студентка ЕГУ София Сапега. Об этом сообщает «Наша Нива».

Задержание дочери изданию подтвердил отец девушки Андрей Сапега. По словам мужчины, он не знает, как дочь оказалась в Европе.

Родственники Софии по отцовской линии живут во Владивостоке, они знают о задержании, однако тесных отношений с сестрой не поддерживают, развернутых комментариев не дают.

Напомним, что 23 мая основатель Telegram-канала, признанного экстремистским, а также главный редактор еще одного Telegram-канала, который тоже признан экстремистским в Беларуси, Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки в Минске самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс, на борту которого он находился.

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