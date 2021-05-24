Фотофакт. В Гомеле рыцарь в полном облачении и в медицинской маске катался в автобусе, вот что это было

Рыцарь, катаясь в гомельском автобусе, надел медицинскую маску поверх шлема. Фото: Гомельские Ведомости.

Необычный пассажир катался в гомельском автобусе №18. На остановке «Цирк» в салон вошел рыцарь XV века в полном облачении и в медицинской маске поверх шлема.

Под рыцарской экипировкой и маской скрывался сотрудник Гомельского музея военной славы, пишут «Гомельские Ведомости». Главный хранитель музейного фонда Игорь Хоришко решил таким образом напомнить согражданам о необходимости соблюдения масочного этикета. Мол, если даже рыцарь поверх брони надевает маску, то всем остальным и подавно не стоит ею пренебрегать.

Игорь Хоришко заверил, что и вне акции он сам всегда соблюдает масочный этикет.

- Я всегда надеваю маску, когда иду в магазин или захожу в общественный транспорт, но часто вижу, что многие люди поступают иначе. А ведь масочный режим соблюдается по всему миру, - сказал главный хранитель.

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