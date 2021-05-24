Названо осложнение, к которому приводит вакцинация подростков: страдает сердечная мышца

В США у подростков после вакцинации обнаружили проблемы с сердцем. Фото: ЛЕНЦ Мария.

Проблемы с сердцем появились у нескольких десятков американских подростков, которые получили вакцино от коронавирусной инфекции, сообщает Известия со ссылкой на The New York Times.

Подростков вакцинировали препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech. В среднем проблемы с сердцем появлялись у них через четыре дня после введения второй дозы вакцины. Речь идет о воспалении сердечной мышцы (миокардите), сообщают СМИ.

Случаи побочных эффектов расследует Центр по контролю и профилактике заболеваний США, эксперты призывают врачей быть бдительными, чтобы вовремя обнаружить у молодых людей необычные сердечные симптомы после вакцинации.

В США после вакцинации умерли более 3,3 тысячи человек, сообщает издание. Более 5 млн человек отказались от второй инъекции вакцины из-за страха перед побочными эффектами

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