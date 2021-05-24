Премьер-министр Бельгии призвал запретить самолетам «Белавиа» приземляться в аэропортах стран ЕС. Фото: Instagram

Глава правительства Бельгии Александер Де Кроо призвал Евросоюз изучить возможность введения санкций против Беларуси, включая запрет для самолетов белорусской авиакомпании «Белавиа» на посадку в аэропортах стран ЕС. Такие меры он предложил в качестве ответа на инцидент с самолетом ирландской компании Ryanair, летевшим в Вильнюс, но вынужденном в итоге приземлиться в Минске.

– Принудительная посадка рейса Ryanair в Беларуси неприемлема. Завтра Евросовет должен дать четкий и недвусмысленный ответ. <...> Мы должны рассмотреть санкции, включая запрет для «Белавиа» садиться в аэропортах ЕС, – написал Де Кроо в воскресенье, 23 мая на своей странице в Twitter.

Он также подчеркнул, что задержанный в Минске основатель известного Telegram-канала и главный редактор еще одного Telegram-ресурса, которые признаны в Беларуси экстремистскими, Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден.

Напомним, что самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. На борту лайнера находился журналист Роман Протасевич, разыскиваемый властями. Его задержали.

В воскресенье вечером самолет Ryanair, который простоял в минском аэропорту около семи часов, вылетел оттуда и вскоре приземлился в Вильнюсе.

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