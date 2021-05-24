Медики назвали самые полезные продукты для переболевших коронавирусом

Доктор советует переболевшим коронавирусом есть больше йогуртов, пить настой чайного гриба, добавить в меню соленые огурцы и бобы. Фото: ixabay

Диетологи назвали полезные продукты, которые помогают восстановиться после коронавируса. Их советы опубликовала индийская газета The Pioneer.

Так, переболевшим COVID-19 нужно добавить в рацион больше сложных углеводов, например, цельнозерновых продуктов, советует диетолог Прити Тяги. Кроме того, она рекомендует есть больше йогуртов, пить настой чайного гриба, добавить в меню соленые огурцы и бобы. Все это, по мнению эксперта, поможет восстановить микрофлору кишечника и укрепит иммунитет.

Доктор Тяги также посоветовала есть на завтрак горсть грецких орехов, миндаля или тыквенных семечек. Эти продукты богаты омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, которые помогают организму восстанавливаться после болезни. Грецкие орехи, кроме того, богаты цинком, селеном, белком и витамином В, играющими важную роль в оздоровлении ослабленного организма.

В свою очередь доктор Рохини Патил полагает, что после болезни не нужно сразу же возвращаться к привычной жизни, включая питание. Медик советует спать по восемь-девять часов в сутки, потому что после перенесенной инфекции иммунная система еще продолжает восстанавливаться. Также следует пить больше жидкости, однако чрезмерных физических и умственных нагрузок нужно избегать. Восстановить водный баланс в организме можно. Употребляя воду с семенами чиа и базиликом, говорит врач.

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