«Как принцесса»: Подольская впечатлила поклонников платьем с фантазийной юбкой

Подольская впечатлила публику своим новым образом. Фото: Instagram

Певица Наталья Подольская впечатлила публику своим новым образом – она предстала на красной дорожке музыкальной премии RU.TV в алом платье с пышной фантазийной юбкой, которая почти полностью состоит из воланов.

Правда, на церемонии артистка пробыла недолго, сразу после фотосессии на красной дорожке она отправилась домой к маленькому сыну Ивану, который появился на свет 22 октября прошлого года.

Подольская выбрала яркое алое платье с фантазийной юбкой для музыкальной премии. Фото: Instagram

Певица опубликовала снимки, где позирует в ярком платье, в Instagram, и вызвала восхищение поклонников.

«Роскошное платье», «Как принцесса из сказки», «Платье просто супер», «Шикарная», «Самое красивое платье. Как всегда со вкусом», – написали комментаторы в Instagram.

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