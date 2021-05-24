Стали известны последние слова пилотов Як-130, разбившегося на окраине Барановичей 19 мая

Последнее, что сказал командир экипажа диспетчеру, были слова об отказе СДУ. Фото: кадр из видео СТВ.

Расшифровка сообщений в радиоэфире за несколько секунд до того, как самолет Як-130 упал на окраине Барановичей, не задев на земле ни одного здания, прозвучала в сюжете телеканала СТВ.

Вначале в эфире прозвучало сообщение автоматического речевого информатора (летчики называют эту систему «Рита»).

-Борт 74 отказ СДУ, - сообщил голос автомата.

Через пару секунд это подтвердил пилот с позывным 440 – такой позывной был у командира экипажа Андрея Ничипорчика.

-440 отказ СДУ, - быстро произнес Ничипорчик.

Больше ни он, ни второй пилот Никита Куконенко ни сказали диспетчерам ни слова. С диспетчерской переговаривались экипажи двух других самолетов – учебного Л-39, который заканчивал тренировочный полет над аэродромом в Барановичах, и истребителем СУ-30СМ, который готовился к вылету на земле.

Диспетчер кричал пилотам, чтобы они катапультировались. Фото: кадр из видео СТВ,

-Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Катапультируйся!

То же кричит пилоту Як-130 пилот СУ-30.

Через несколько секунд диспетчер просит пилота Л-39:

-Третий, не сходишь туда посмотреть?

-Не прыгали…, - отвечает тот.

Самолет ЯК-130 разбился на окраине Барановичей 19 мая. Погибли два летчика- командир экипажа Андрей Ничипорчик и второй пилот Никита Куконенко. Летчики до последних секунд пытались отвести самолет от находящихся на земле зданий. У них это получилось, самолет упал на участок между жилыми домами. Оба пилота погибли. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

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