Глава компании Ryanair заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ

Руководитель ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что, по его мнению, на перенаправленном в Минск самолете компании находились сотрудники белорусского КГБ. Фото: pixabay

Руководитель ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что, по его мнению, на перенаправленном в Минск самолете компании находились сотрудники белорусского КГБ.

– Я не могу говорить об этом подробнее, поскольку в настоящий момент данным вопросом занимаются власти Евросоюза и НАТО. Кажется, целью властей [Беларуси] было задержание журналиста и его соратника. Мы полагаем, что в аэропорту с рейса сошли также несколько сотрудников КГБ, – сказал О'Лири в интервью радиостанции Newstalk.

Также О’Лири назвал инцидент с самолетом в Минске угоном. По его словам, пассажиры были очень напуганы, подобное произошло с европейской авиакомпанией впервые.

– Это был случай угона самолета при поддержке государства, спонсируемое государством пиратство – высказал мнение О’Лири.

Напомним, что 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился разыскиваемый белорусскими властями журналист и блогер Роман Протасевич, его задержали.

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