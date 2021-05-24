Басков заявил, что Беларусь получила компенсацию за отмену ЧМ по хоккею-2021. Фото: hockey.by

Беларусь уже получила от Международной федерации хоккея компенсацию за отмену чемпионата мира. Об этом заявил председатель Белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков в эфире телеканала СТВ. При этом сумму компенсации он называть не стал.

– Мы со своей стороны получили компенсацию от Международной федерации хоккея, благодаря которой мы возместили все деньги в бюджет, затраченные на подготовку к чемпионату. Плюс оставили даже какие-то деньги на развитие хоккея в нашей стране, — сказал Басков.

Согласно контракту, для белорусских организаторов ЧМ из-за его переноса из Минска предусмотрена компенсация. Ранее член совета IIHF Петр Бржиза пояснял, что ее размер определят после доклада офиса генерального секретаря IIHF. Тогда он конкретную сумму не назвал.

Напомним, что Минск лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 в январе этого года. Совет Международной федерации хоккея тогда подтвердил, что решение о переносе чемпионата из Минска неизбежно из-за вопросов безопасности.

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