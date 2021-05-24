«Ситуация прямо и явно нагнетается». МИД Беларуси прокомментировал ситуацию с самолетом авиакомпании Ryanair, который посадили в Минске

Пресс-секретарь МИД Беларуси прокомментировал ситуацию с посадкой самолета в Минске. Фото: официальный сайт МИД Беларуси.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал ситуацию с самолетом авиакомпании Ryanair, который в воскресенье, 23 мая, отклонился от заданного маршрута и совершил посадку в минском аэропорту после сообщения о потенциальной угрозе безопасности на борту. В Минске с самолета сняли и задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был редактором признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала. Ничего, что угрожало бы безопасности полета, на борту самолета найдено не было.

Ряд западных стран резко отреагировал на ситуацию с самолетом Ryanair. Так, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что произошедшее неприемлемо и противоречит международному праву, а глава Евросовета Шарль Мишель потребовал расследования факта посадки борта Ryanair в Минске.

Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, Анатолий Глаз заявил, что на инцидент нужно смотреть с точки зрения безопасности.

-Конечно, чисто по-человечески понятно и печально, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определенными неудобствами. Однако правила авиационной безопасности – это абсолютный приоритет, притом везде и для всех. В этой связи действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров, представляются полностью оправданными. Вот с этой точки зрения, с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена совместными усилиями, и нужно, прежде всего, смотреть на этот инцидент. Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам. Белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению. Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере, - сказал пресс-секретарь.

Анатолий Глаз заявил, что Беларусь может гарантировать полную транспарентность в данном вопросе и в случае необходимости готова принять экспертов и продемонстрировать все материалы, связанные с инцидентом, чтобы «исключить инсинуации». Он выразил сожаление о том, что ситуация с посадкой самолета намеренно политизируется.

-Поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях, - сказал Анатолий Глаз.

МИД Беларуси призывает все спокойно проанализировать и дождаться заключений компетентных экспертов, прежде чем делать заслуживающие внимания выводы.

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