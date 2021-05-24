Встречавшийся с Лукашенко украинский депутат исключен из парламентской фракции «Слуга народа». Фото: president.gov.by

Украинский народный депутат Евгений Шевченко исключен из состава депутатской фракции «Слуга народа». Об этом сообщил его коллега.

«Шевченко исключен из фракции «Слуга народа», – написал украинский депутат Виталий Безгин на своей странице в Facebook, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Напомним, что депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко 20 апреля встретился в Минске с Александром Лукашенко. Спустя несколько дней на заседании фракции «Слуга народа» было решено провести голосование путем сбора подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.

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