Лукашенко 24 мая подписал закон, которым вносятся изменения в законодательство о массовых мероприятиях. Вот что меняется

Лукашенко 24 мая подписал закон, которым вносятся изменения в законодательство о массовых мероприятиях Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко в понедельник, 24 мая, подписал закон, которым вносятся изменения в законодательство о массовых мероприятиях. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

Вот что меняется:

Теперь все массовые мероприятия должны проводиться исключительно на основании разрешения местных органов;

Также запрещен сбор, получение и использование денежных средств и иного имущества, выполнение работ, оказание услуг для возмещения расходов, которые обусловлены привлечением к ответственности за нарушение проведения массовых мероприятий;

Вводится запрет на освещение массовых мероприятий в режиме реального времени, которые проводятся с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться и на журналистов СМИ;

При исполнении своих обязанностей журналистам запрещается выступать в качестве организаторов или же участников массовых мероприятий;

Местные органы и органы внутренних дел наделяются правом приостановления работы инфраструктуры: объектов общепита, торговых объектов, транспорта, ярмарок, организаций всех форм собственности в тех местах, где проводятся массовые мероприятия, а также по маршрутам следования их участников;

Закрепляется ответственность политпартий и общественных объединений за публичные призывы своих руководителей и членов руководящих органов к организации и проведению массового мероприятия до получения разрешения на его проведение.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Боевая техника при протестах, запрет на съемку: Лукашенко подписал закон о нацбезопасности.

В документе оговаривается, в каком случае с силовиков снимается ответственность за последствия применения оружия. (подробности)

Лукашенко подписал новый КоАП: за использование запрещенной символики – до 1740 рублей штрафа.

Изменения вступят с 1 марта 2021 года. (подробности)