Еще одна европейская авиакомпания отказалась летать над Беларусью

Рейс лоукостера Wizzair из Киева в Таллинн летит в облет – через Польшу.

В ночь с 23 на 24 мая стало известно, что из-за инцидента с посадкой в Минске пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, от полетов над Беларусью отказалась прибалтийская авиакомпания AirBaltic.

24 маря стало известно еще об одной европейской авиакомпании, самолеты которой теперь облетают Беларусь стороной. Это венгерский лоукостер Wizzair. В частности рейс W66285 из Киева в Таллинн выполняется в облет – Airbus A320 летит через воздушное пространство Польши. Предыдущий рейс 21 мая летел напрямую - через Беларусь.

Предыдущий рейс Wizzair из Киева в Таллинн 21 мая летел напрямую через Беларусь.

Также стало известно, что правительство Польши запретит национальному авиаперевозчику LOT Polish Airlines входить в воздушное пространство Беларуси. Решение по этому вопросу будет принято сегодня-завтра.

Напомним, инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair случился в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер. А глава авиакомпании заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ и назвал этот инцидент угоном самолета