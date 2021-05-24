Лукашенко 24 мая подписал обновленный закон о СМИ. Вот что нужно знать журналистам и владельцам интернет-ресурсов

Лукашенко 24 мая подписал обновленный закон о СМИ Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Александр Лукашенко 24 мая, в понедельник утвердил нововведения в закон «О средствах массовой информации». Информация об этом была размещена в телеграм-канале «Пул Первого».

Вот что нужно знать журналистам, а также владельцам интернет-ресурсов:

Расширяется перечень информации, распространение которой в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено. В частности, вводится запрет на размещение опросов общественного мнения, которые относятся к общественно-политической ситуации и были проведены без получения необходимой аккредитации;

Не допускается размещение гиперссылок на материалы и сообщения, в которых содержится информация, распространение которой запрещено;

Генпрокурору, прокурорам областей, Минска предоставляется право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности или же содержат призывы к подобной деятельности, а также иная информация, распространение которой способно нанести вред нацинтересам;

Случаи ограничения доступа к интернет-ресурсам и прекращения выпуска СМИ дополняются таким основание, как принятие Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере решения о наличии информационных сообщений, распространение которых может нанести вред нацинтересам;

Устанавливается, что наряду с решением суда выпуск СМИ может быть прекращен решением Министерства информации. К примеру, в случае вынесения юрлицу, на которое возложены функции редакции СМИ, либо же учредителю СМИ, либо владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений;

Также предусматриваются меры, которые направлены на минимизацию иностранного влияния на белорусский информационный рынок. Независимо от времени создания СМИ, их учредителями не могут выступать иностранные юрлица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юрлица с иностранным участием;

Вводится возможность лишения аккредитации журналиста СМИ, если им или же юрлицом, на которое возложены функции редакции СМИ, был нарушен установленный порядок аккредитации или распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, либо совершенно умышленное противоправное деяние в процессе осуществления профдеятельности;

Закрепляется возможность ограничения доступа к копии интернет-ресурса, доступ к которому ранее уже был ограничен.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после официального опубликования.

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