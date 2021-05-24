В «Белэнергонавигации» сообщили, что заметного снижения авиатрафика в воздушном пространстве Беларуси нет Фото: Сергей ГАПОН

В государственной компании «Белэнергонавигация» сообщили, что пока сохраняется стабильный авиатрафик в воздушном пространстве Беларуси. В компании также отметили, что отдельные перевозчики стали облетать республику.

- Визуально можно сказать, что больших изменений нет. Да, отдельные компании полетели в обход Беларуси, но это обычная ситуация. Компании сами могут менять маршруты по своим соображениям. В целом, я не могу сказать, что Беларусь стали обходить, - рассказал агентству «Интерфакс-Запад» заместитель гендиректора «Белэнергонавигации» по организации воздушного движения Валериан Гродь.

Он также добавил, что полная информация о трафике за прошедшие сутки будет уже завтра.

По его словам, на данный момент нет ни одного официального уведомления об отказе перевозчиков использовать воздушное пространство Беларуси.

- Пока не видна предметная внешняя реакция. По крайней мере, пока, - отметил Гродь.

Напомним, что в воскресенье, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, который выполнял рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске. Чуть позже стало известно о задержании блогера Романа Протасевича, который находился на борту.

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