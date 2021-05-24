Евросоюз рассмотрит возможность остановки полетов европейских авиакомпаний и наземных перевозок между Беларусью и ЕС. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Вопрос об усилении санкций в отношении Беларуси перед будет рассмотрен в понедельник в Брюсселе перед началом двухдневного саммита, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой к саммиту ЕС. Также может идти речь о запрете самолетам «Белавиа» приземляться в аэропортах стран. Возможные меры могут включать приостановку полетов над Беларусью, запрет национальной авиакомпании страны приземляться в аэропортах ЕС и блокирование наземного транзита в ЕС из Беларуси, по словам человека, знакомого с подготовкой к саммиту.

Также посольство Великобритании в Беларуси высказалось о вчерашнем происшествии:

- Великобритания осуждает вчерашние действия белорусских властей, которые арестовали журналиста Романа Протасевича в результате уловки, вынудив самолет, в котором он находился, приземлиться в Минске. Господин Лукашенко должен ответить за свои возмутительные действия. Великобритания призывает к немедленному освобождению господина Протасевича и других политических заключенных, содержащихся в Беларуси. Великобритания работает с союзниками над скоординированным ответом, включая последующие санкции. Великобритания также призывает Совет ИКАО провести срочное заседание для рассмотрения вопроса о нарушении режимом международных правил, гарантирующих безопасность гражданской авиации.

А вот что заявили о скандальном инциденте с посадкой в Минске самолета Ryanair в других странах.

Напомним, инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair случился в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер. А глава авиакомпании заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ и назвал этот инцидент угоном самолета.