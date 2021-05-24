Лукашенко 24 мая подписал закон, который позволяет в случае угрозы нацбезопасности ограничить работу сетей электросвязи. Фото: pixabay.com

Александр Лукашенко 24 мая, в понедельник, подписал закон, которым вносятся изменения в законодательство об электросвязи. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

- Документом предусмотрено, что в целях предупреждения ситуаций, которые создают угрозу национальной безопасности, государством могут быть приняты меры по ограничению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (сокращение времени и объемов их использования, изменение режимов работы), приостановлению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (временного прекращения их работы), - написано в сообщении.

Также сообщается, что при этом устанавливается, что полномочия по управлению сетью электросвязи общего пользования предоставляются ОАЦ (оперативно-аналитическому центру) при президенте Беларуси.

- Невыполнение операторами электросвязи требований о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи будет являться грубым нарушением законодательства о лицензировании деятельности в области связи, - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу после его официального опубликования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко 24 мая подписал закон о СМИ. Вот что нужно знать журналистам и владельцам интернет-ресурсов.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после официального опубликования. (подробности)

Лукашенко 24 мая подписал закон, которым вносятся изменения в законодательство о массовых мероприятиях. Вот что меняется.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования. (подробности)

Боевая техника при протестах, запрет на съемку: Лукашенко подписал закон о нацбезопасности.

В документе оговаривается, в каком случае с силовиков снимается ответственность за последствия применения оружия. (подробности)