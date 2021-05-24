В Федерации футбола Литвы заявили, что сборные этой страны не будут принимать участие в матчах, которые проходят в Беларуси. Фото: DELFI

В Федерации футбола Литвы заявили, что сборные этой страны не будут принимать участие в матчах, которые проходят в Беларуси.

В Федерации футбола Литвы отметили, что молодежная (до 21 года) и мужская сборные Литвы по футболу не сыграют запланированные на этот год контрольные матчи с белорусскими командами в Минске.

- В сегодняшней ситуации ни мужская сборная, ни молодежная однозначно не будут принимать участие в данных матчах, несмотря на то, что нами был подписан контракт с Белорусской федерацией. Это было бы слишком рискованно. Мы не хотим рисковать командой, игроками и их семьями, здоровьем и безопасностью, - заявил в понедельник журналистам генеральный секретарь Федерации футбола Литвы Эдгарас Станкявичюс, сообщает DELFI.

Матч национальной сборной в Минске должен был состояться 16 ноября, а молодежная сборная Литвы должна была сыграть 8 июня.

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