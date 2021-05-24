Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 мая 2021 года: 953 новых случая COVID-19 и 9 смертей за сутки

Актульная информация о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Она была опубликована в телеграм-канале ведомства.

На 24 мая в стране зарегистрировано 386 978 случаев COVID-19. Прирост за сутки – 953 новых случая.

После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 377 105 пациентов (+652 за сутки)

«За время распространения коронавирусной инфекции скончались 2780 человек (+9 смертей за сутки). Те же, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», — пояснили в Минздраве.

За все время в Беларуси провели 6 миллионов 221 тысяча 882 тестов. За последние сутки – 10 102.

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