Литовская VIP-авиакомпания перестала летать через Беларусь.

В ночь с 23 на 24 мая стало известно, что из-за инцидента с посадкой в Минске пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, от полетов над Беларусью отказалась прибалтийская авиакомпания AirBaltic.

24 мая стало известно еще об одной европейской авиакомпании, самолеты которой теперь облетают Беларусь стороной - это венгерский лоукостер Wizzair. Рейсы между Киевом и Таллинном теперь выполняются в облет – через воздушное пространство Польши.

24 мая стало известно о третьей европейской авиакомпании, самолеты которой теперь облетают Беларусь стороной – это Austrian Airlines. По крайней мере, их Airbus A319, выполняя 24 мая рейс из Вены в Москву, облетает Беларусь и следуют южнее – над Украиной.

Также 24 мая о решении запретить полеты над Беларусью заявила литовская группа компаний авиабизнеса Avia Solutions Group, которой принадлежит чартерная авиакомпания KlasJet, которая специализируется на VIP-перевозках. Во флоте компании – 7 самолетов с VIP-салонами.

- Компании группы с учетом сложившейся ситуации и в отсутствие официальных объяснений меняют маршруты и будут избегать воздушного пространства Беларуси, - указано в сообщении.

Таким образом, от полетов над Беларусью уже отказались четыре европейские авиакомпании: AirBaltic, Wizzair, Austrian Airlines и KlasJet. Также стало известно, что правительство Польши запретит национальному авиаперевозчику LOT Polish Airlines входить в воздушное пространство Беларуси. Решение по этому вопросу будет принято сегодня-завтра.

Интересно, что авиакомпания Ryanair, самолет которой посадили в Минске 23 мая, пока продолжает летать над Беларусью.

Напомним, инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair случился в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер. А глава авиакомпании заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ и назвал этот инцидент угоном самолета