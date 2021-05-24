Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг инцидента с самолетом Ryanair. Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг инцидента с самолетом Ryanair. Он заявил, что для начала нужно трезво оценить все случившееся, сообщает РБК.

Отвечая на вопрос, обернется ли инцидент какими-либо последствиями и для России пресс-секретарь президента России сказал, что не стал бы объединять все в единую систему.

- Я не стал бы все объединять в единую систему. Для начала нужно просто трезво дать оценку инциденту с этим самолетом. Кто-то требует санкции, кто-то говорит о том, что все соответствовало международным правилам и нормам. Нам бы не хотелось сейчас участвовать в этой гонке наперегонки, - отметил Песков.

По словам Дмитрия Пескова, Кремль не выходил на связь с белорусскими властями по причине ситуации с самолетом Ryanair.

- Кремль не занимается этим. Это вопрос консульского обслуживания российских граждан за рубежом, целиком и полностью является прерогативой Министерства иностранных дел, - заявил Песков.

напомним, что в воскресенье, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, который выполнял рейс Афины - Вильнюс, экстренно приземлился в Минске. На борту самолета находился блогер Роман Протасевич. Его задержали.

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