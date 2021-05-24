Фотофакт. В «Минск-Мире» мужчина кувалдой разнес стены сразу в нескольких квартирах

В «Минск-Мире» мужчина кувалдой разнес стены сразу в нескольких квартирахэ. Фото: onliber.by

В жилом комплексе «Минск-Мир» мужчина кувалдой разнес стены сразу в нескольких квартирах.

- Все случилось в субботу, 22 мая. В наш дом «Волна» зашел молодой человек и под видом строителя начал вести «ремонтные работы». По записям видеонаблюдения, которые установлены в лифте, видно, что он провозился примерно полдня. Сначала он крушил другую стену, но там монолит и у него ничего не получилось. Затем он взялся за стену из блоков. В итоге в одну квартиру попал через подъезд, выбив кувалдой приличный кусок стены. А в другую, соседнюю, точно также, но разрушив межквартирную перегородку. Молодой человек ничего не взял и ушел. Соседи ничего странного не заподозрили, - рассказала одна из соседок по подъезду порталу onliner.by.

В «Минск-Мире» мужчина кувалдой разнес стены сразу в нескольких квартирахэ. Фото: onliber.by

Еще одна из соседок сообщила, что в 8 часов утра молодой человек сидел на табуретке и расписывал пыльные двери, потом он катался на лифте.

- Около 11 часов мужчина достал кувалду и стал бить в стену. Он долбил почти до 18 часов. После двух ночи он снова вернулся, - поясняет женщина.

В «Минск-Мире» мужчина кувалдой разнес стены сразу в нескольких квартирахэ. Фото: onliber.by

Мужчина был задержан. Сотрудники милиции проводят проверку.

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