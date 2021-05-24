Рейс Lufthansa из Минска во Франкфурт задержан: в аэропорт прислали e-mail про бомбу.

Очевидцы рассказали, что пассажиров готовящегося к вылету рейса авиакомпании Lufthansa заставили выйти из самолета, выгрузили багаж и стали проверять всех снова. Тем временем информация о рейсе исчезла из онлайн-табло аэропорта. Оказалось. Кто-то снова написал по e-mail о бомбе.

- На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена, - сообщает пресс-служба аэропорта. - В соответствии с республиканскими нормативными правовыми актами в области авиационной безопасности в таких ситуациях подразделениями авиационной безопасности аэропорта должны быть приняты исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасности пассажиров, экипажей и воздушных судов. В этой связи на данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться. О происходящем проинформированы все заинтересованные стороны. Приносим извинения за задержку рейса по независящим от нас причинам. Надеемся на понимание того, что все предпринимаемые меры направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан.

В 16:14 в аэропорту добавили:

- На данный момент все необходимые мероприятия по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна завершены. Сообщение о теракте, поступившее ранее на электронную почту аэропорта, не подтвердилось.Борт готовится к вылету, производится загрузка багажа, объявлена посадка на рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa Минск-Франкфурт. Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме.

Накануне в Беларуси произошел инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair случился в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер. А глава авиакомпании заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ и назвал этот инцидент угоном самолета.