МИД Литвы призывает своих граждан не ехать в Беларусь. Фото: pixabay.com

В Министерстве иностранных дел Литвы призывают своих граждан не посещать Беларусь, а тем гражданам, которые сейчас находится в Беларуси, рекомендовано ее покинуть. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

- Мы рекомендуем гражданам Литвы не посещать Беларусь, а также покинуть ее территорию, в случае нахождения, - сказали в МИД Литвы.

В ведомстве добавили, что подобные рекомендации дает с учетом тех событий, которые произошли 23 мая, когда самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске.

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