Литва запретила использовать свои аэропорты самолетам, которые пролетели над Беларусью. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Правительство Литвы запретит прилеты и вылеты самолетов, маршрут которых проходит над территорией Беларуси, заявила журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Такое решение власти Литвы приняли ради безопасности путешественников.

- Это повлияет на 26 рейсов в день, которые прибывают или отправляются из аэропортов. Это все рейсы, которые связаны с южным направлением: Турция и те же Афины. Это не значит, что полеты будут запрещены, это значит, что авиакомпаниям нужно будет выбирать другой маршрут. Если маршрут пролегает через воздушное пространство Беларуси, такой рейс не будет согласован на европейском уровне, - цитирует министра транспорта и коммуникаций Литвы Мариуса Скуодиса lrt.lt.

Напомним, накануне в Беларуси произошел инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair случился в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер. А глава авиакомпании заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ и назвал этот инцидент угоном самолета