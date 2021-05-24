В Брестской области также планируют ввести плату за пересечение границы на машине Фото: Оксана БРОВАЧ

В Брестской области также планируют ввести плату за пересечение границы на машине. Данное решение поддержали в Брестском областном совете депутатов. Об этом сообщает местная газета «Заря».

Решение местных депутатов было отправлено на юридическую экспертизу. Если его признают законным, то при выезде из Беларуси в страны Европейского союзу и Украину в пунктах пропуска Брестской области белорусы будут платить одну базовую величину – 29 рублей.

Напомним, что ранее решение о взимании платы за выезд из Беларуси было принято в Гомельской и Гродненской областях. Там уже с 1 июня 2021 года начнут взимать данный сбор.

В Гродненском областном совете депутатов ранее отмечали, что все собранные средства будут направлены на предупреждение и борьбу с COVID-19.

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Принятое в марте 2021-го года решение о местном сборе вступило в силу. (подробности)

В Гомельской области также вводят местный сбор за выезд за границу на машине.

Действовать сбор, который составляет 29 рублей, будет до 1 января 2023 года (подробности).