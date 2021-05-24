Студентка ЕГУ Софья Сапего, которая была задержана вместе с Романом Протасевичем, находится на Окрестина. Фото: tut.by
Студентка ЕГУ Софья Сапего, которая была задержана вместе с Романом Протасевичем 23 мая, находится на Окрестина. Об этом Би-би-си сообщила мама девушки Анна Дудич.
- Мы узнали из Инстаграма, что самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, произвел экстренную посадку в Минске в воскресенье, 23 мая. София с Романом были на отдыхе. Это обычная поездка на море с молодым человеком, которая ничего за собой не влечет. Мы живем в Лиде и узнали, что самолет именно над Лидой развернули – до Вильнюса оставалось лететь считанные минуты, - рассказала мама девушки.
Она добавила, что дочь успела ей написать лишь слово «мама».
- Дочь не успела продолжить сообщение. Она написала только слово «мама». Больше мне с ней связаться не удалось. Сегодня нам удалось узнать, что София находится в изоляторе временного содержания на Окрестина. Мы уже наняли адвоката, - отметила Анна Дудич.
Немного ранее появилась информация от главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва уже связалась с отцом Софьи Сапего, гражданки России, Также МИД России запросил консульский доступ к девушке, сообщает агентство «Интерфакс-Запад».
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