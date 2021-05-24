Минтранс: Сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair поступило по электронной почте от «Хамас»

Сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair поступило по электронной почте от «Хамас». Фото: ТАСС

Сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair поступило по электронной почте от «Хамас» (палестинское исламское движение в секторе Газа – Ред.). Об этом на брифинге с участием представителей Министерства транспорта, командования ПВО ВС Беларуси и предприятия «Белаэронавигация» рассказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

- Мы, солдаты «Хамас», требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет была заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, то бомба взорвется над Вильнюсом 23 мая, - процитировал текст письма Сикорский.

Он также добавил, что если бы данная информация подтвердилась, то самолет бы взорвался над Вильнюсом, аэропорт которого находится в центре города.

- Вы только представьте себе, что могло бы произойти в Вильнюсе, аэропорт которого находится в центре города, если бы информация о минировании подтвердилась.

На данный момент нет информации о том, почему письмо с обращением к Евросоюзу было отправлено в Минск, а не в аэропорт Вильнюса.

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