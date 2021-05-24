«Принуждения к развороту борта Ryanair возле границы не было» - авиационные власти Беларуси рассказали свою версию инцидента. Фото: delfi.lt.

Авиавласти Беларуси провели пресс-конференцию, где рассказали о ситуации вокруг посадки самолета Ryanair в Минске. Вот их ключевые заявления:

- Сообщение об угрозе взрыва поступило по электронной почте от имени организации «Хамас»

- Самолет обещали взорвать над Вильнюсом

- На борту было 123 пассажира

- Диспетчер сразу предупредил пилотов и предложил воспользоваться услугами аэропорта Минск

- Командир экипажа решил, что будут приземлять самолет в Минске

- Диспетчеры не оказывали давления на летчиков

- Белорусская сторона действовала в рамках международных соглашений

- Для расследования Беларусь просит предоставить расшифровку всех переговоров с борта воздушного судна

- Сопровождающий МиГ-29 был поднят в воздух в 13:04, когда Боинг Ryanair находился в районе Столбцов - на пути в аэропорт Минск

- После посадки гражданского лайнера в Минске дежурный экипаж ВВС вернулся на аэродром базирования

- В 16:20 аэропорт разрешил продолжить рейс в Вильнюс, командир воздушного судна в течении нескольких часов не мог принять решение о вылете еще в течение нескольких часов

Напомним, инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair случился в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер. А глава авиакомпании заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ и назвал этот инцидент угоном самолета