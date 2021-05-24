Самолет Lufthansa вылетел из Минска во Франкфурт - сообщение о теракте не подтвердилось

Рейс Lufthansa из Минска во Франкфурт был задержан: в аэропорт прислали e-mail про бомбу

Самолет Lufthansa вылетел из Минска во Франкфурт. Фактический взлет выполнен в 16.22, сообщила пресс-служба Национального аэропорта «Минск». Напомним, рейс задержали 24 мая из-за сообщения, поступившего на e-mail аэропорта, о намерении совершить теракт. Вылет был запланирован на 14.20. Посадка на рейс приостановили, провели процедуры по повторному досмотру судна и всего, что на нем будет перевозиться.

В итоге сообщение о теракте не подтвердилось. Национальный аэропорт работает в штатном режиме, добавили в пресс-службе.

Напомним, история с посадкой в Минске 23 мая рейса «Афины - Вильнюс», который выполняла компания Renair, обрастает все новыми подробностями. По официальной версии, причиной его посадки в Минске тоже было электронное сообщение об опасности. В Минтранс заявили, что сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair поступило по электронной почте от «Хамас».