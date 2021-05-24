На БелАЭС завершили комплексное опробование энергоблока

"Росатом" сообщил о том, что на БелАЭС завершен этап комплексного опробования первого энергоблока. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стало известно об успешном завершении комплексного опробования оборудования первого энергоблока Белорусской АЭС, проинформировало БелТА.

В «Росатоме», заметили, что это было последним этапом опытно-промышленной эксплуатации станции.

- Успешное завершение данного этапа свидетельствует о готовности энергоблока №1 к промышленной (коммерческой) эксплуатации, - пояснили в пресс-службе генподрядчика БелАЭС.

Уточняется, что комплексное опробование проходило в течение 15 суток, когда энергоблок работал на 100-процентной мощности. Этот этап по информации от «Росатома» был пройдет «без замечаний».

Что является основой для возможности подписания акта предварительной приемки блока приемочной комиссией и начала промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС.

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