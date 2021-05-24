Обязательная и платная. При въезде в Беларусь в пункте пропуска «Новая Гута» вводят дезинфекцию транспорта

При въезде в Беларусь в пункте пропуска «Новая Гута» вводят дезинфекцию транспорта Фото: REUTERS

С 1 июля 2021 года в белорусском пункте пропуска «Новая Гута» на границе с Украиной вводится обязательная дезинфекция всего транспорта, въезжающего в Беларуси. Правило коснется всех транспортных средств: легковых авто, грузовиков и автобусов - как белорусских, так и зарубежных. Причем, дезинфекция будет платной. В случае отказа от нее машину не пропустят в Беларусь через пункт пропуска «Новая Гута», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Там напомнили, что нововведение является экспериментом, который должен продлится до 1 октября 2021 года. Такой указ раньше подписал Александр Лукашенко. В документе говорится о том, что эксперимент проводится «в целях предотвращения распространения возбудителей заразных заболеваний человека и животных».

О стоимости услуги пока не сообщается. Известно, что ее будет оказывать частное предприятие «БелГлобалГарант».