Названа дата встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко

С начала 2021 года Лукашенко в третий раз полетит на встречу с Путиным. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стало известно, что встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным состоится уже в конце этой рабочей недели. Встреча, как ранее подтверждалось, запланирована в Сочи. Путин примет Лукашенко в пятницу, 28 мая, сообщил «Коммерсантъ».

Таким образом, состоится уже третий визит Лукашенко в Россию с начала 2021-го года. Первая встреча прошла 22 февраля в Сочи, затем 22 апреля Лукашенко летал в Москву.

С начала 2020-го года это будет уже шестой визит Лукашенко в Россию.

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