Беларусь высылает посла Латвии, у посольства проходит митинг - что происходит после замены в Риге госфлага Беларуси

У посольства Латвии в Минске проходит митинг. Фото: БелТА

У посольства Латвии в Минске вечером 24 мая проходит акция протеста, в которой участвуют сторонники действующей в Беларуси власти. Судя по фото, в митинге участвуют члены Либерально-демократической партии Беларуси во главе с лидером партии Олегом Гайдукевичем. Среди лозунгов, которые выкрикивают собравшиеся, - «Фашизм не пройдет!». Также они пели советскую военную песню «Катюша».

У посольства Латвии в Минске проходит митинг. Фото: БелТА

Официально о цели митинга, и о том, был ли он санкционирован, пока не сообщается, милиция не разгоняет участников. Судя по всему, причиной акции стали действия главы МИД Латвии и мэра Риги - латвийской столицы, в которой проходит Чемпионат мира по хоккею. Участие в нем принимает сборная Беларуси, по этой причине государственный флаг республики был вывешен в Риге вместе с флагами всех стран-участниц чемпионата.

И вот, 24 мая мэр Риги и глава МИД сняли государственный флаг Беларуси, заменив его бело-красно-белым с изображением герба «Погоня»:

- Поднимаем флаг свободной Беларуси среди флагов чемпионата мира по хоккею. Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси.

В Риге вместо государственного флага Беларуси вывесили историческую символику. Фото: твиттер Мартиньша Стакиса

А мэр Мартиньш Стакис так объяснил этот поступок в своем Твиттер:

- Флаг, который символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли (имеется в виду инцидент с посадкой самолета «Афины - Вильнюс» в Минске — Ред.).

Вскоре глава МИД Беларуси Владимир Макей назвал актом государственного вандализма инцидент с государственным флагом Беларуси в Риге. Он рассказал, что посла Латвии в Беларуси пригласили в МИД в связи с оскорблением белорусского госфлага в Риге и предложили ему покинуть Беларусь в течение суток.