Зеленский: Украина остановит авиасообщение с Беларусью. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью. Сейчас рейсы между Беларусью и Украиной осуществляет в основном «Белавиа». По сути, украинское направление сейчас одно из самых востребованных для авиакомпании. «Белавиа» летает в Киев 3 раза в день. А еще в Харьков (5 раз в неделю), Одессу (5 раз в неделю, а летом планировали гораздо чаще) и Львов (6 раз в неделю).

Между Запорожьем и Минском два раза в неделю на советских Як-40 летает небольшая украинская авикомпания "МоторСiч".

Напомним, после закрытия прямого авиасообщения между Россией и Украиной, авиакомпания «Белавиа» нарастила частоту выполнения рейсов и в Россию. И в Украину, позволяя летать между этим странами с удобной стыковкой в Минске. До пандемии считалось, что это самое прибыльное направление у белорусской авиакомпании.

Накануне в Беларуси произошел инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair случился в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер. А глава авиакомпании заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ и назвал этот инцидент угоном самолета.