МИД России обвинил Тихановскую во лжи насчет Софьи Сапего, задержанной вместе с Романом Протасевичем

Софью Сапего задержали 23 мая в Минске вместе с Романом Протасевичем. Фото: nn.by.

МИД России выказал резкую реакцию на заявление экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, транслирует ТАСС.

В пресс-службе российского дипведомства назвали «наглой ложью» заявление Тихановской об отказе консула встречаться с россиянкой Софьей Сапего.

- Тихановская врет, говоря, что российский консул отказался встречаться с Сапегой. Наглая ложь, - прокомментировали в МИДе.

Напомним, Софью Сапего задержали в воскресенье, 23 мая, в Минске вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что к россиянке Сапего был запрошен консульский доступ. Известно, что задержанная находится на Окрестино.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, что за девушку задержали вместе с Протасевичем в аэропорту Минска.

Задержание студентки журналистам подтвердил ее отец (подробности).

«Страшно было за того человека, который остался за бортом». Что говорят пассажиры самолета, который совершил вынужденную посадку в Минске.

На борту самолета был журналист Роман Протасевич, он работал редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. В аэропорту Романа задержали (подробности).

«Неделю назад я возвращалась из Афин в Вильнюс таким же рейсом»: Тихановская отреагировала на инцидент с самолетом Ryanair в Минске.

В результате экстренной посадки в Минске после сообщения о минировании был задержан Роман Протасевич (подробности).