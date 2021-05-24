В ответ на действия белорусского МИД Латвия высылает посла Беларуси и сотрудников посольства

Беларусь высылает всех латвийских дипломатов, у посольства проходит митинг. Фото: БелТА

После того, как Министерство иностранных дел Беларуси предложило послу Латвии в течение суток покинуть страну, а всем сотрудникам посольства - на протяжении 48 часов, Латвия ответила тем же. Из страны решили выслать белорусского дипломата и сотрудников посольства, сообщает Reuters.

Напомним, конфликт между Беларусью и Латвией начался 24 мая после того, как в Риге сняли государственный флаг Беларуси. В латвийской столице вывешены флаги стран-участниц Чемпионата мира по хоккею, среди которых - сборная Беларуси. И вот, после инцидента с посадкой в Минске самолета «Афины - Вильнюс», глава МИД Латвии и мэр Риги сняли государственный флаг Беларуси, заменив его бело-красно-белым с изображением герба «Погоня».

Вечером у посольства Латвии в Минске прошла акция протеста, в которой участвовали сторонники действующей в Беларуси власти.