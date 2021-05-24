«Белавиа» запретили летать в Великобританию

"Белавиа" лишилась разрешения на полеты в Великобританию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стало известно, что действующее для белорусской авиакомпании «Белавиа» разрешение на полеты в Великобританию отозвано. Об этом в официальном твиттер-аккаунте сообщил глава английского министерства транспорта Грант Шаппс.

Кроме того, управление гражданской авиации Великобритании вынесло рекомендации насчет «белорусского неба».

- Авиакомпаниям рекомендовано избегать воздушного пространства Беларуси ради безопасности пассажиров, - говорится в сообщении.

Для белорусской авиакомпании это стало первым официальным запретом полетов в другую страну после скандала с посадкой в Минске самолета Ryanair. До этого момента «Белавиа» летала в Лондон трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

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