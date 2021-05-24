Глава МИД Беларуси о реакции на посадку в Минске Renair: «Политические дяди и тети на Западе начали делать заявления»

Глава МИД Беларуси прокомментировал реакцию на посадку в Минске Renair. Фото: delfi.lt

Министр иностранных дел Беларуси вечером 24 мая прокомментировал международную реакцию на скандальную посадку в Минске самолета «Афины - Вильнюс». Обвинения в адрес Беларуси в МИД рассматривают «как спланированные, скоординированные действия и спланированную провокацию».

- Политические дяди и тети на Западе, обладающие властью, властными рычагами, буквально в течение 10-15 минут после получения информации об этом инциденте с самолетом уже начали делать соответствующие политические заявления, - цитирует главу МИД Владимира Макея его пресс-служба.

Он добавил, что ведомство будет «отвечать на подобного рода вещи»:

- Много раз подчеркивалось и говорилось о том, что Беларусь заинтересована в том, чтобы развивать нормальные отношения со всеми государствами, включая Латвию и иных соседей. Но если о Беларусь и ее народ будут пытаться вытереть ноги, то такие действия не могут и не должны оставаться без ответа.

Макей заявил, что ни одна страна Евросоюза пока не запросила информацию об инциденте с самолетом, "зато успели сделать если не десятки, то наверно уже сотни политических заявлений с открытыми угрозами, не только обвинениями":

- Это то, что называется «новый геополитический порядок в действии».

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