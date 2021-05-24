Спрятали контрабанду за пустыми стеклянными банками: в Литве задержали партию белорусских сигарет на €2,7

Контрабанду в фуре спрятали за пустыми стеклянными банками. Фото: Криминальная таможня Литвы.
О том, что на белорусско-литовской границе была задержана очередная партия контрабандных белорусских сигарет, сообщила пресс-служба Криминальной таможни Литвы.
Контрабандный груз обнаружили в фуре. В машине по документам перевозились пустые стеклянные банки. Но таможенники решили просканировать большегруз и увидели, что «стеклотара» находится только в задней части полуприцепа.
- Практически полностью полуприцеп был заполнен сигаретами с белорусскими акцизами. Всего было изъято 750 тысяч пачек. Их примерная стоимость составляет около 2,7 миллиона евро, - прокомментировали в пресс-службе.
Таможенники решили просканировать фуру и не ошиблись. Фото: Криминальная таможня Литвы.
За последнее время это не единственный крупный перехват «табачной контрабанды». Не так давно белорус, который вез в Литву сигареты на 1 миллион евро, сбежал и бросил фуру прямо в пункте пропуска. А в Польше задержали контрабанду белорусских сигарет на 2,5 миллиона долларов
Однако «контрабандный рекорд» до сих пор держится! Партию сигарет из Беларуси на 7,4 миллиона долларов задержали в Польше в феврале 2021-го года.
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