«Белавиа» на месяц приостанавливает рейсы в Литву и обратно Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Национальная компания «Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов в Литву и обратно. Об этом перевозчик сообщил вечером 24 мая после решения правительства Литвы о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов.

- С 25 мая 2021 года с 03:00 мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс, - сообщает пресс-служба авиакомпании. Рейсы в Литву приостановлены пока на месяц - до 02:59 26 июня 2021 года по белорусскому времени.

В «Белавиа» отметили, что «сожалеют о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам», принесли свои извинения и уточнили, что пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Чтобы это сделать, нужно обратиться по месту покупки авиабилетов. Кстати, «Белавиа» выполняла рейсы в Вильнюс 14 раз в неделю.

Напомним, международный скандал разгорелся после посадки в Минске рейса «Афины - Вильнюс». 24 мая «Белавиа» уже запретили летать в Великобританию, а Зеленский заявил, что Украина остановит авиасообщение с Беларусью.