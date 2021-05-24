25 мая белорусские депутаты обратятся к Лукашенко: вот что они хотят предложить

Депутаты Палаты представителей выступят с обращением к Александру Лукашенко. Фото: house.gov.by.

О том, что во вторник, 25 мая, белорусские депутаты намерены обратится к Александру Лукашенко, сообщили информагентству «Интерфакс-Запад» в пресс-службе Палаты представителей.

Пройдет заседание, во время которого депутаты Палаты представителей выступят с обращением к Александру Лукашенко. Они хотят предложить объединить выборы в местные советы депутатов с парламентской избирательной комиссией. То есть ввести единый день голосования и отложить местные выборы.

- Есть инициатива парламентариев ввести в стране единый день голосования. Депутаты выступят с обращением, чтобы президент внес на рассмотрение соответствующий законопроект, - заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Один из рассматриваемых вариантов - перенос выборов в местные советы на 2023-ый год.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что глава ЦИК Лидия Ермошина заявляла о том, что выборы в местные советы, которые должны пройти до января 2022-го года, могут быть перенесены на 2023-ый год. И сказала, что поддерживает такой вариант и видит в нем «экономические выгоды».

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